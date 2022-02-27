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    Украина отказалась от переговоров с Россией в Гомеле

    Помощник президента РФ Владимир Мединский.Фото: Sergei Savostyanov

    Представителей Украины не будет на переговорах с российской стороной в белорусском Гомеле, заявил Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.

    Никифоров подтвердил заявления Кремля, что Гомель действительно обсуждался как место встречи сторон. Однако, по его словам, в последний момент российские переговорщики потребовали, чтобы украинская армия сначала сложила оружие, передает «Медуза».
    «Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель — являются лишь информационным давлением и попыткой переложить ответственность за срыв на Украину», — подчеркнул Никифоров.
    Пресс-секретарь повторил, что Киев готов вести переговоры на любой нейтральной территории. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с Россией на территории Беларуси из-за участия этой страны в российском вторжении.
    Российская делегация, куда вошли представителей МИД, Минобороны и других ведомств, уже приехала в Гомель для переговоров. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, представители России будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи до 15:00 27 февраля.

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