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25 февраля 2022 в 12:30 Поделиться:









Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: HANDOUT, Scanpix

В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал российское вторжение в Украину «началом войны против Европы» и призвал всех жителей континента выходить на акции с требованием остановить войну, пишет «Медуза».

«Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против базовых прав человека. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой», - сказал Зеленский.

Он сравнил ситуацию в Украине с Второй мировой войной и призвал людей выходить на площади: «Уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела - во время Второй мировой войны и о чем говорила «никогда снова». Уверен, вы это видите, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине? Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны».

В конце своего заявления Владимир Зеленский обратился по-русски к Владимиру Путину: «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей».