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Лаура Сакс

4 марта 2022 в 4:00 Поделиться:









Рынок недвижимости охлаждается, но цены все равно кусаются

Предложение жилья в новостройках по-прежнему не поспевает за спросом. Фото: Andras Kralla

Война в Украине влияет на эстонский сектор недвижимости из-за трудностей с поставками – металл, который обычно покупали в Украине, России или Беларуси, теперь закупается в других местах, а это повышает стоимость стройматериалов, что отразится и на конечной цене квартир.

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, рынок недвижимости сейчас спокойный: «Покупка недвижимости – это большое событие. Ее приобретают, когда очень-очень нужно, или когда есть чувство уверенности». Сейчас же, как отметил Сооман, в тысяче километров от нас идет война, которая отнюдь не влияет на людей вдохновляюще. Поэтому они все чаще воздерживаются от покупки, чтобы посмотреть, чем дело обернется.

То же самое отметил совладелец девелоперской фирмы Liven Андеро Лаур: «Этот кризис способен повлиять на чувство уверенности клиентов. Кроме того, люди опасаются ухудшения условий финансирования. Правда, пока ни того, ни другого не видно». Сейчас, по словам Лаура, скорее, есть ощущение, что люди стараются сэкономить деньги и готовы переждать этот кризис.

Фирма Liven, как сказал Лаур, уже привыкла жить в условиях постоянного кризиса – сначала коронакризс, теперь война в Украине. В оба кризиса оно столкнулось с проблемами поставок. Теперь это особенно это касается поставок металла, поскольку большая часть поступала через Россию и Беларусь: «Но это не те трудности, которые нельзя преодолеть».

Из-за растущих цен на стройматериалы фирма Arco Vara решила не ставить на продажу четверть квартир в новых жилых комплексах. Тем самым, сохраняется возможность позже скорректировать цены. Исполнительный директор Arco Vara Мико Нийнемяэ сказал, что на строительном рынке уже ощущается рост цен на сталь и алюминий: «Поскольку большая часть используемого в строительном секторе Эстонии металла поставлялась из России, Беларуси и Украины, мы уже видим, что он стал дорожать. Трудно предсказать, насколько эти цены могут вырасти, а если учесть недавние колебания цен на древесину, то вообще почти невозможно ничего спрогнозировать».

Подорожание доберется до покупателей жилья

По мнению Лаура, фирма Arco Vara поступила совершенно правильно. Liven тоже практикует рассрочку графиков проектов – именно потому, что цены начали расти уже давно, да и перебои в поставках тоже уже были. Лаур отметил, что девелоперская фирма Liven старается продавать квартиры следующим образом: значительная часть продается в начале строительства, следующая часть – в середине, а когда строительство завершается, проданы почти все квартиры.

Если стройматериалы будут и дальше дорожать, и инфляция продолжится, то это, по словам Лаура, будет означать и подорожание квартир: «Это предполагает сохранение высокого спроса». Он добавил, что на рынке первичного жилья количество свободной недвижимости по-прежнему меньше, чем спрос на нее.

То, что рынок недвижимости немного успокоился, связано, как отметил Сооман, не только с войной, но и с ростом цен на электричество.

Сооман считает, что сейчас очень трудно делать далеко идущие выводы, поскольку война продолжается неделю: «Разумеется, ежу ясно, что хорошо это (на рынке) не скажется». Но только время покажет, насколько длительным и большим будет влияние войны. Ясно, по его словам, одно: российского капитала на рынке недвижимости поубавится. В то же время рано прогнозировать, насколько, и как это повлияет на рынок.