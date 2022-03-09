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Ярослав Тавгень

9 марта 2022 в 12:54 Поделиться:









Инвестор в недвижимость: не исключаю волны снятия наличных денег в банках

Фото: Priit Simson / Delfi / Ekspress Meedia / Scanpix

По словам владельца коммерческой недвижимости Владислава Боброва, после начала войны России против Украины на рынке коммерческой недвижимости наступила полная неопределенность. Он не исключает что, жители Эстонии начнут массово снимать наличные деньги.

“Прошло пока мало времени, трудно понять, что происходит", - говорит Бобров. "Нередко поступают различные предложения: одни пытаются избавиться от объектов, другие наоборот хотят срочно припарковать какие-то деньги. Все действия торопливые, а их результат - неясен. Ситуация нервозная”, - отмечает он.

По словам Боброва, потенциальные инвесторы в коммерческую недвижимость опасаются роста цен. Они не уверены, что бизнес сумеет адекватным образом поднять цены на свои услуги, чтобы компенсировать дорожающие бензин и коммуналку.

“Нефть растёт уже в какой-то геометрической прогрессии. Бензин дорожает и будет дорожать дальше. Хватит ли его всем? Смогут ли люди доезжать до пункта назначения? В состоянии ли заплатить за доставку товара при таком космическом бензине? Ничего пока неясно. Кроме одного: будут расти коммунальные платежи и другие платы”, - полагает Бобров.

“Мои партнёры (строительные компании) уже отозвали все предложения о застройке”, - добавил инвестор. "Всё поставлено на паузу, как теперь начать что-то строить, непонятно. Наверное, что-то понимать мы начнём не раньше, чем через месяц. В Европе сто лет не было войны - как понять, что будет происходить дальше? Пока все занимают выжидательную позицию”, - говорит Бобров.

"Не удивлюсь, если в банках будет волна снятия наличных. Мы ведь не понимаем, что ждёт банки в будущем, справятся ли они с ситуацией. Не знаем, что будет с электричеством, которого много приходило из России. Если мы потеряем канал обеспечения электричеством любого банка, то не сможем провести ни одной транзакции - ни в одну, ни в другую сторону. Люди могут захотеть снять наличные - если деньги, которые лежат в кармане, можно всегда поменять на гречневую крупу, то поменять платёжку в нерабочем банке на хлеб или мыло достаточно проблематично”, - рассуждает Бобров.

Сам он планирует в ближайшее время выжидать, не предпринимать никаких активных действий и лишь поддерживать свои объекты в рабочем состоянии.

“Кто знает, что будет происходить сейчас? Наверное, только Господь Бог”, - резюмировал Бобров.