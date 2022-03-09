  • Поделиться:

    Инвестор в недвижимость: не исключаю волны снятия наличных денег в банках

    Фото: Priit Simson / Delfi / Ekspress Meedia / Scanpix

    По словам владельца коммерческой недвижимости Владислава Боброва, после начала войны России против Украины на рынке коммерческой недвижимости наступила полная неопределенность. Он не исключает что, жители Эстонии начнут массово снимать наличные деньги.

    “Прошло пока мало времени, трудно понять, что происходит", - говорит Бобров. "Нередко поступают различные предложения: одни пытаются избавиться от объектов, другие наоборот хотят срочно припарковать какие-то деньги. Все действия торопливые, а их результат - неясен. Ситуация нервозная”, - отмечает он.
    По словам Боброва, потенциальные инвесторы в коммерческую недвижимость опасаются роста цен. Они не уверены, что бизнес сумеет адекватным образом поднять цены на свои услуги, чтобы компенсировать дорожающие бензин и коммуналку.
    “Нефть растёт уже в какой-то геометрической прогрессии. Бензин дорожает и будет дорожать дальше. Хватит ли его всем? Смогут ли люди доезжать до пункта назначения? В состоянии ли заплатить за доставку товара при таком космическом бензине? Ничего пока неясно. Кроме одного: будут расти коммунальные платежи и другие платы”, - полагает Бобров.
    “Мои партнёры (строительные компании) уже отозвали все предложения о застройке”, - добавил инвестор. "Всё поставлено на паузу, как теперь начать что-то строить, непонятно. Наверное, что-то понимать мы начнём не раньше, чем через месяц. В Европе сто лет не было войны - как понять, что будет происходить дальше? Пока все занимают выжидательную позицию”, - говорит Бобров.
    "Не удивлюсь, если в банках будет волна снятия наличных. Мы ведь не понимаем, что ждёт банки в будущем, справятся ли они с ситуацией. Не знаем, что будет с электричеством, которого много приходило из России. Если мы потеряем канал обеспечения электричеством любого банка, то не сможем провести ни одной транзакции - ни в одну, ни в другую сторону. Люди могут захотеть снять наличные - если деньги, которые лежат в кармане, можно всегда поменять на гречневую крупу, то поменять платёжку в нерабочем банке на хлеб или мыло достаточно проблематично”, - рассуждает Бобров.
    Сам он планирует в ближайшее время выжидать, не предпринимать никаких активных действий и лишь поддерживать свои объекты в рабочем состоянии.
    “Кто знает, что будет происходить сейчас? Наверное, только Господь Бог”, - резюмировал Бобров.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Инвестор в недвижимость: не исключаю волны снятия наличных денег в банках
Война в Украине: под Киевом идет перегруппировка российских войск, Китай грозит вступиться за свои компании Главные новости к этому часу
Топливные компании отказываются от российского сырья. Выдержит ли Эстония полное эмбарго?
Влияние санкций
Инвестор в недвижимость: не исключаю волны снятия наличных денег в банках
По словам владельца коммерческой недвижимости Владислава Боброва, после начала войны России против Украины на рынке коммерческой недвижимости наступила полная неопределенность. Он не исключает что, жители Эстонии начнут массово снимать наличные деньги.
По словам владельца коммерческой недвижимости Владислава Боброва, после начала войны России против Украины на рынке коммерческой недвижимости наступила полная неопределенность. Он не исключает что, жители Эстонии начнут массово снимать наличные деньги.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Российский рынок в беде, но есть и хорошая новость
Российские биржи остаются закрытыми уже больше недели. На этой неделе это объясняют официальными праздниками в стране – сейчас (во вторник вечером – ред.) открытие российского рынка запланировано на 9 марта. Почему рынок так долго закрыт, и как его открытие может повлиять на мир?
Российские биржи остаются закрытыми уже больше недели. На этой неделе это объясняют официальными праздниками в стране – сейчас (во вторник вечером – ред.) открытие российского рынка запланировано на 9 марта. Почему рынок так долго закрыт, и как его открытие может повлиять на мир?
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Михкель Нестор: война - начало новой эпохи в экономике
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Все мнения
Эпицентр
Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Александр Плющев: "Эхо Москвы" было для всех шилом в одном месте. Удивлён, что оно пережило начало войны
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение