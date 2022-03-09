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Тыну Трамм

9 марта 2022 в 9:25 Поделиться:









Топливные компании отказываются от российского сырья. Выдержит ли Эстония полное эмбарго?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Circle K и Shell объявили о прекращении своей деятельности в России. От российского сырья отказалась также Neste. Исполнительный директор Эстонского нефтяного союза Март Раамат признается, что, говоря о нефтепродуктах, Эстония находится в несколько лучшем положении, чем другие регионы. Кроме того, Министерство финансов планирует смягчить последствия роста цен для потребителей.

8 марта материнская компания Circle K, Alimentation Couche-Tard, объявила о немедленном закрытии российского подразделения Circle K.

«Мы осуждаем агрессию России против Украины, которая затрагивает огромное количество украинцев и россиян. Поэтому мы приняли решение закончить нашу бизнес-деятельность в России. Couche-Tard работал в России почти тридцать лет, и мы гордимся членами нашей российской команды и их приверженностью делу», - заявил в пресс-релизе Брайан Ханнаш, президент и главный исполнительный директор Alimentation Couche-Tard.

В России Couche-Tard работала под брендом Circle K. У компании было 38 магазинов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Пскове. В российском бизнес-подразделении работало 320 сотрудников, которым было выплачено выходное пособие по сокращению.

Кроме того, концерн пожертвовал 1,5 млн долларов Красному Кресту и запустил благотворительные компании во всех подразделениях, чтобы помочь украинцам и военным беженцам из Украины.

Эстонское подразделение концерна, Circle K Eesti AS, не занимается покупкой, продажей или дилерством бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси. Данный товар компания закупает напрямую у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском Союзе, и поставки топлива осуществляются бесперебойно.

Neste отказывается от российского сырья

Neste Eesti сообщила в соцсетях, что уже заменила сырую нефть из России на другую сырую нефть, например, нефть Северного моря:

«Мы внимательно следим за ситуацией и развитием санкций и возможных контрсанкций, а также готовимся к различным решениям в сфере закупок, производства и логистики. Работа на топливных заводах Neste будет продолжаться в обычном режиме, наша цель - обеспечить доставку продукции в любых ситуациях. Топливо, продаваемое в Эстонии на заправках Neste и оптом, производится и доставляется с заводов Neste в Финляндии и Нидерландах».

Shell отказывается от закупок нефти и газа в России

Руководство компании Shell намерено отказаться от закупок российских нефти и газа, а также от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Цепочки поставок сырой нефти будут изменены таким образом, чтобы исключить из них российское сырье - на это уйдет несколько недель. Кроме того, Shell закрывает все свои автозаправочные станции на территории России.

Компания прекращает в России производство авиационного топлива и смазочных материалов. Также принято решение о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа.

Ранее представители Shell сообщили, что компания выходит из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из проекта «Сахалин-2».

Раамат: Эстония способна пережить эмбарго

«Эстония, по-видимому, переживет полное нефтяное эмбарго России. НПЗ, снабжающие эстонский рынок (Порвоо в Финляндии и Мажейкяй в Литве), могут доставлять нефть по морю, поэтому технических проблем с поставками возникнуть не должно. Внутренним НПЗ будет немного сложнее заменить российскую трубопроводную нефть нефтью другого происхождения», - прокомментировал исполнительный директор Эстонского нефтяного союза Март Раамат.

По его словам, вопрос скорее в общедоступности нефти, на которую явно повлияет российское эмбарго в Европе: «Доля России в импорте нефти ЕС традиционно составляла около 1/3, поэтому влияние на Европу является значительным».

Сложности могут возникнуть и с модернизацией НПЗ. «Поскольку заводы настроены на переработку одного из основных видов сырой нефти, изменение сырья также потребует замены оборудования. Это осуществимо с технической точки зрения, но может привести к некоторому росту цен», - отметил Раамат.

Он считает, что дипломаты ЕС и США должны активно работать над тем, чтобы оперативно обеспечить дополнительные поставки нефти.

«Технически быстро увеличить поставки могут как Саудовская Аравия, так и Объединенные Арабские Эмираты, это исключительно политический вопрос. Известно, что ведется активная работа для того, чтобы вновь допустить на мировой рынок нефти Иран и Венесуэлу, которые на данный момент находятся под санкциями. Потенциально самой большой переменной может стать второй приток сланцевой нефти из США. Пока что, однако, сланцевый сектор не активизировался даже назло высоким ценам, поскольку отношение администрации США к увеличению внутренней добычи было, мягко говоря, прохладным», - пояснил Раамат.

«Что касается уже начавшегося повышения цен, то у Министерства финансов Эстонии есть решение, которое позволит предлагать эстонским потребителям более дешевое топливо. Акцизный сбор на бензин может быть снижен таким образом, чтобы это имело минимальные последствия для бюджета. Снижение акциза на дизельное топливо для компаний также помогло бы контролировать общий уровень инфляции», - говорит исполнительный директор Эстонского нефтяного союза.

«Нам стоило бы рассмотреть отраслевой подход, который использует весь Европейский Союз. Другими словами – введение более льготных акцизных ставок для различных отраслей, таких как строительство, лесное хозяйство, сельское хозяйство и промышленность. Благодаря передовым ИТ-возможностям Эстонии можно быстро внедрить механизмы, которые минимизировали бы риск неправомерного использования».