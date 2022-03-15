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15 марта 2022 в 13:48 Поделиться:









Вице-мэр Таллинна: придется сократить строительные инвестиции или найти дополнительные деньги

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. Фото: Liis Treimann

Повышение цен на строительство, трудности с поставками и дефицит рабочей силы привели к ситуации, когда местные самоуправления вынуждены решать, вычеркивать ли каждую пятую инвестицию или найти дополнительные деньги на реализацию проектов, сказал новостному порталу ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

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Цены на строительные работы сейчас на 20-30% выше тех, которые были предусмотрены в городском бюджете, сказал Новиков.

Он добавляет, что к лету нужно будет определиться с тем, какие инвестиционные строительные проекты придется сдвинуть или отменить: "Сейчас местные самоуправления, по сути, должны ответить на вопрос - вычеркивать ли каждую пятую инвестицию или найти дополнительные деньги".

Ситуация сложная, так как все поставки, все проектировочные работы подорожали, и те стройки, которые идут сейчас, имеют трудности с поставками и испытывают дефицит рабочей силы, говорит вице-мэр Таллинна.

Новиков отметил, что Таллиннская горуправа уже в ближайшее время планирует рассмотреть список инвестиций - как краткосрочных, так и долгосрочных, и начнет принимать решения по отказу от некоторых из них.