Вице-мэр Таллинна: придется сократить строительные инвестиции или найти дополнительные деньги
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.Фото: Liis Treimann
Повышение цен на строительство, трудности с поставками и дефицит рабочей силы привели к ситуации, когда местные самоуправления вынуждены решать, вычеркивать ли каждую пятую инвестицию или найти дополнительные деньги на реализацию проектов, сказал новостному порталу ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
Цены на строительные работы сейчас на 20-30% выше тех, которые были предусмотрены в городском бюджете, сказал Новиков.
Он добавляет, что к лету нужно будет определиться с тем, какие инвестиционные строительные проекты придется сдвинуть или отменить: "Сейчас местные самоуправления, по сути, должны ответить на вопрос - вычеркивать ли каждую пятую инвестицию или найти дополнительные деньги".
Ситуация сложная, так как все поставки, все проектировочные работы подорожали, и те стройки, которые идут сейчас, имеют трудности с поставками и испытывают дефицит рабочей силы, говорит вице-мэр Таллинна.
Новиков отметил, что Таллиннская горуправа уже в ближайшее время планирует рассмотреть список инвестиций - как краткосрочных, так и долгосрочных, и начнет принимать решения по отказу от некоторых из них.
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