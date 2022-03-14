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    Работа в убыток: предприниматели просят пересмотреть договоры госзакупок

    Глава дорожно-строительной компании TREV-2 Group Свен Пертенc.Фото: Eiko Kink

    По словам генерального директора строительной компании Fund Ehitus Эйки Румпа, цены на строительство в настоящее время так же волатильны, как и фондовая биржа. Из-за коронакризиса строительство подорожало на 40-50%, поэтому выполнение заключенных ранее контрактов госзакупок может не только не принести компании прибыль, но и стать убыточным, пишет Ärileht.

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