  • Поделиться:

    Скончался соучредитель Pipedrive Урмас Пурде

    Урмас Пурде.Фото: Andres Haabu

    В пятницу, 25 марта, скончался Урмас Пурде (1975-2022) - основатель компании-миллиардера Pipedrive и отец троих детей.

    Читайте также
    18 ноября 2020
    Как вырастить "единорога"? История Pipedrive
    По словам родственников, Пурде, который много лет боролся с опухолью головного мозга, умер в результате несчастного случая в доме на Бали, пишет Rus.Postimees.
    Из-за опухоли головного мозга Пурде пережил инсульт и несколько операций, в связи с чем неоднократно должен был заново учиться говорить и ходить.
    В прошлом году созданная эстонскими программистами компания Pipedrive, соучредителем которой является Пурде, стала пятым «единорогом» с эстонскими корнями, то есть компанией стоимостью более миллиарда долларов. Пурде получил Орден Белой Звезды IV степени от президента Эстонии за развитие предпринимательства.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

«Это нанесет вред окружающей среде и увеличит расходы»: производители напитков готовятся к директиве о пластике
Строительные предприниматели: из-за негибкости государства строительство может быть остановлено
Финляндия приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Влияние санкций
Строительные предприниматели: из-за негибкости государства строительство может быть остановлено
Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.
Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Безработица в США упала до самого низкого уровня с 1969 года
Снижение первоначальных обращений за пособиями по безработице отражает сложную ситуацию на рынке труда.
Снижение первоначальных обращений за пособиями по безработице отражает сложную ситуацию на рынке труда.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
«Медлительная бюрократия эстонского государства вынуждает беженцев работать «по-чёрному»
Эксперт по рабочей силе и руководитель предприятия аренды рабочей силы Finesta Хейкки Мяки считает, что государство не смогло должным образом организовать прием беженцев таким образом, чтобы те могли законно и быстро найти себе работу.
Эксперт по рабочей силе и руководитель предприятия аренды рабочей силы Finesta Хейкки Мяки считает, что государство не смогло должным образом организовать прием беженцев таким образом, чтобы те могли законно и быстро найти себе работу.
Все мнения
Эпицентр
“Сейчас невозможно не помогать, иначе ты душевно умираешь”
Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.
Художница Аврора, не так давно переехавшая в Таллинн из Петербурга, открыла студию в Старом городе, которая с началом войны превратилась в перевалочный пункт для беженцев.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение