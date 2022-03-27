Скончался соучредитель Pipedrive Урмас Пурде

Строительные предприниматели: из-за негибкости государства строительство может быть остановлено
Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.
Эстонский союз строительных предпринимателей направил в Министерство финансов обращение, в котором предупреждает, что строители не могут вынести такого резкого роста цен, и если государство не пойдет навстречу предприятиям, строительство объектов может быть приостановлено.