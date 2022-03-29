Департамент транспорта приостанавливает четверть госзакупок из-за роста цен

Из-за роста цен на строительные материалы Департамент транспорта решил не объявлять новых конкурсов госзакупок на строительство дорог как минимум до конца апреля. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, было бы разумно частично покрыть строительство дорог с помощью кредитов, однако вначале нужно дождаться прояснения рыночной ситуации, пишет ERR.
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