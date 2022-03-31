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    Министр финансов: акцизы могут быть снижены только вслед за соседними странами

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, правительство рассмотрит возможность снижения акцизов только в том случае, если к этому вынудят аналогичные шаги в соседних странах, пишет rus.err.ee.

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    "Думая на весь год вперед, мы не исключаем, что если непосредственно связанные с нами или соседние страны внесут существенные изменения в налоги, - в первую очередь я говорю об акцизах, - то мы не можем создать ситуацию, в которой эстонское государство оказалось бы в заметно худшем положении. Тогда мы будем готовы реагировать", - сказала в среду Пентус-Розиманнус (Партия реформ).
    Банк Эстонии порекомендовал правительству не разгонять дополнительно инфляцию, внеся в дополнительный государственный бюджет только расходы на оборону и военных беженцев.
    О возможности снижения акцизов как одной из мер по борьбе с ростом цен ранее неоднократно заявлял коалиционный партнер реформистов - Центристская партия.

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