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Аллан Раявеэ

30 марта 2022 в 14:28 Поделиться:









Мюллер: экономику Эстонии необходимо охладить

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. Фото: Raul Mee

Хотя усиленный войной рост цен в этом году может съесть прибыль предпринимателей, Эстония вступила в период неопределенности с работающей на полную мощность экономикой, поэтому следует рассмотреть меры по ее охлаждению, считает президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Сегодня Банк Эстонии опубликовал экономический прогноз до 2024 года. В долгосрочной перспективе и с макроэкономической точки зрения правительство может смотреть на ситуацию даже оптимистично, однако для предпринимателей и частных потребителей все не так радужно. Резкий рост цен, вероятно, усугубится в этом году и останется на высоком уровне и в ближайшие годы.

Единственный способ обуздать растущую инфляцию – это охладить экономику. Именно поэтому президент Банка Эстонии не считает правильным снижать акцизы на топливо для сдерживания цен.

«При рассмотрении мер поддержки правительство должно тщательно оценить, не приведет ли компенсация роста цен с помощью выбранных политических рычагов к увеличению давления на цены за счет (роста) потребления. Мы рекомендуем правительству очень точно направлять будущие меры поддержки, чтобы помощь достигла тех, кто в ней реально нуждается», - сказал Мюллер.

Прогноз Банка Эстонии:

2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 объем экономики в текущих ценах (млрд евро) 26,82 30,59 33,45 35,23 37,34 рост экономики в текущих ценах (%) -2,60% 8,20% -0,40% 2,00% 3,50% изменение ВВП в постоянных ценах на одного работника (%) 0,10% 8,10% -1,00% 1,40% 2,50% рост цен (%) -0,40% 4,60% 10,20% 2,40% 1,70% безработица (%) 6,90% 6,20% 6,70% 7,10% 6,30% средняя брутто-зарплата (евро) 1448 1547 1670 1786 1900 изменение средней зарплаты (%) 2,90% 6,80% 7,90% 7,00% 6,40%

Заместитель президента Банка Эстонии Юло Каасик добавил, что если политики все же решат снизить акцизный сбор на топливо, то это не должно усугубить и без того 2-процентный дефицит государственного бюджета: «Уменьшение акцизных поступлений обязательно должно быть покрыто за счет других средств».

«Печать денег» подходит к концу, а кредиты дорожают

Мадис Мюллер, представляющий Банк Эстонии в совете Европейского центрального банка, считает, что курс на охлаждение взяла и денежно-кредитная политика в еврозоне.

«Мы уже приняли решение в совете Центрального банка, что в этом месяце программа покупки облигаций, которая была запущена весной 2020 года с целью поддержать экономику во время коронакризиса, будет завершена», - сказал он, добавив, что другие программы покупки активов, которые смягчали последствия пандемии, завершатся не позднее третьего квартала этого года.

После этого Европейский центральный банк начнет повышать ключевые процентные ставки. «Люди должны быть готовы к повышению процентных ставок», - сказал Мюллер, отметив, что в будущем кредиты, несомненно, станут несколько дороже.

Война существенно повлияла на импорт

Исчезновение экспортных рынков России, Украины и Беларуси не вызовет волну безработицы, однако, по словам Каасика, она все же вырастет примерно на 0,5% до 1,5%. «Это означает, что около 10 тысяч человек могут потерять работу», - признает экономист.

Как Каасик, так и Мюллер посоветовали правительству рассмотреть возможность поиска новых экспортных рынков для компаний, работающих на этих восточноевропейских рынках.

Повышение уровня безработицы, однако, не решит локальную проблему экономики Эстонии, т.е. нехватку рабочей силы. Мюллер отмечает, что частично облегчить ситуацию могут 10 000 беженцев, прибывших в Эстонию из Украины. «Однако мы не можем предсказать, насколько успешно они адаптируются на рынке труда», - сказал он. Президент Банка Эстонии считает, что на данный момент правительство должно сосредоточиться на покрытии дополнительных расходов, вызванных беженцами с Украины.

Дополнительный бюджет - только на самое необходимое

Дефицит госбюджета будет усугублён чрезвычайно крупными инвестициями в безопасность , отмечает Мюллер: «Дополнительный бюджет, который в настоящее время обсуждается правительством, должен быть сосредоточен только на наиболее значительных дополнительных расходах, связанных с беженцами и безопасностью».

Банк Эстонии прогнозирует, что нас ждут времена нестабильности. К ним необходимо подготовиться – в первую очередь, разумными темпами ограничивая потребление и собирая резервы для компенсации роста цен.

«Перспективы как экономики Эстонии, так и всей еврозоны сегодня зависят от большой политики и санкций. /… / Однако в целом, судя по текущим признакам, нам не грозит общий экономический спад, который мог бы быть вызван низким спросом. Это означает, что правительству больше не нужно поддерживать потребление и экономику в целом», - заключил Мюллер.