  • Поделиться:

    Германия взяла под контроль местное предприятие "Газпрома"

    Власти Германии установили временное управление над компанией Gazprom Germania - дочерним предприятием "Газпрома", сообщает Bloomberg.

    Штаб-квартира Gazprom Germania в Берлине.Фото: FABRIZIO BENSCH, Reuters/Scanpix
    Gazprom Germania будет находиться под контролем Федерального сетевого агентства Германии как минимум до 30 сентября нынешнего года, информирует Bloomberg.
    Министр экономики страны Роберт Хабек назвал принятое правительством страны решение "временной национализацией".
    Читайте также
    31 марта 2022
    В подразделениях "Газпрома" в Германии прошли обыски
    По его словам, в нынешней ситуации у немецких властей нет иного выбора, поскольку Gazprom Germania контролирует критически важную для страны газовую инфраструктуру, которую необходимо защитить от влияния Кремля.
    Федеральное сетевое агентство таким образом возьмет на себя роль акционера и сможет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности поставок.
    Правительство Германии не намерено становиться владельцем Gazprom Germania, заверил Хабек.
    Gazprom Germania GmbH является собственником немецкого поставщика газа Wingas, ей также принадлежит крупнейшее в стране газохранилище, расположенное на севере Германии.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эксперт по сельскому хозяйству: дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен
Новые санкции ЕС против России могут затронуть авиатопливо и изделия из стали
Выходящий на биржу стартап Robus обнародовал стоимость акций
Влияние санкций
США запретили России обслуживать госдолг с заблокированных счетов
Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.
Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Enefit Green планирует выплатить дивиденды
Правление Enefit Green выступит с предложением о распределении прибыли перед общим собранием. Всего планируется выплатить 39,9 млн евро дивидендов, пишет
Правление Enefit Green выступит с предложением о распределении прибыли перед общим собранием. Всего планируется выплатить 39,9 млн евро дивидендов, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Эпицентр
Финдиректор перевела со счета фирмы свыше 400 000 евро предполагаемым мошенникам
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение