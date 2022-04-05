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5 апреля 2022 в 6:14 Поделиться:









Германия взяла под контроль местное предприятие "Газпрома"

Власти Германии установили временное управление над компанией Gazprom Germania - дочерним предприятием "Газпрома", сообщает Bloomberg.

Штаб-квартира Gazprom Germania в Берлине. Фото: FABRIZIO BENSCH, Reuters/Scanpix

Gazprom Germania будет находиться под контролем Федерального сетевого агентства Германии как минимум до 30 сентября нынешнего года, информирует Bloomberg

Министр экономики страны Роберт Хабек назвал принятое правительством страны решение "временной национализацией".

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По его словам, в нынешней ситуации у немецких властей нет иного выбора, поскольку Gazprom Germania контролирует критически важную для страны газовую инфраструктуру, которую необходимо защитить от влияния Кремля.

Федеральное сетевое агентство таким образом возьмет на себя роль акционера и сможет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности поставок.

Правительство Германии не намерено становиться владельцем Gazprom Germania, заверил Хабек.

Gazprom Germania GmbH является собственником немецкого поставщика газа Wingas, ей также принадлежит крупнейшее в стране газохранилище, расположенное на севере Германии.