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    Санкции – не помеха. Связанная с «Газпром нефтью» эстонская компания продолжает деятельность

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Несмотря на то, что в середине марта совет ЕС ужесточил санкции против «Газпром нефти», связанное с российской компанией эстонское предприятие продолжает работать, пишет Äripäev.

    Санкции против российской компании «Газпром нефть» были введены в 2014 году, после аннексии регионов Крыма и восточной Украины. Тогда были запрещены сделки с облигациями, акциями или аналогичными финансовыми инструментами, а также содействие их выпуску и предоставление соответствующих инвестиционных услуг.
    В середине марта в связи с войной на Украине санкции были расширены. Так, с 15 марта запрещено участвовать в сделках с «Газпром нефтью» и любым юридическим лицом, организацией или учреждением, действующим от имени или под руководством «Газпром нефти».
    В Эстонии у «Газпром нефти» есть компания Baltic Marine Bunker AS, которая оказывает услуги по бункеровке судов с 2013 года. Бункеровка – это заправка судна топливом и моторными маслами.
    «Газпром» перевел акции на номинальный счет
    До прошлого года акции Baltic Marine Bunker AS принадлежали непосредственно российской компании «Газпромнефть Марин Бункер», которая, в свою очередь, входит в концерн «Газпром нефть». В марте прошлого года акции были переведены на номинальный счет Raiffeisen Bank International AG.
    Однако доверенность, подписанная в Вене в феврале этого года, свидетельствует о том, что банк уполномочил «Газпромнефть Марин Бункер» голосовать на собраниях акционеров Baltic Marine Bunker AS, принимать решения за акционеров компании без созыва общего собрания и осуществлять права акционеров любым иным выбранный клиентом образом.
    На сайте «Газпром нефти» также указано, что Baltic Marine Bunker принадлежит им.
    В Эстонии за соблюдением международных финансовых санкций следит Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. По оценке бюро, поскольку критерий собственности соблюдён, ограничения, наложенные на деятельность «Газпром нефть», должны распространяться и на Baltic Marine Bunker. Однако следует отметить, что некоторые операции все же разрешены.
    В постановлении ЕС говорится, что запрет не распространяется на операции (покупка, импорт или транспортировка) из России или через Россию, строго необходимые для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти, природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды.

    Выражение «строго необходимые» означает только покупку, ввоз или транспортировку этих конкретных товаров из России или через Россию в Европейский Союз. Другие виды деятельности, такие как переработка сырья, экспорт и т. д., не относятся к данному исключению.

    Таким образом, топливный бизнес в Эстонии может продолжать работу достаточно гладко. Как сообщается на сайте Baltic Marine Bunker, компания снабжает суда топливом во всех портах Эстонии - Таллинне, Силламяэ, Пярну, Кунде, Палдиски, Локса, Хийумаа, Сааремаа, а также в Латвии.
    Член правления Baltic Marine Bunker Самвел Чобонян сообщила Äripäev, что не общается с журналистами. На вопрос о том, как война в Украине повлияла на деятельность компании, он ответил: «У нас нет никакой связи с войной. Спасибо!»
    До прошлого года компании принадлежал танкер Viimsi. В настоящее время судно носит имя «Капитан Джуманов», а владельцем и агентом танкера является петербургская компания «Иволга».
    1,2 млн евро дивидендов
    Baltic Marine Bunker была основана летом 2012 года компанией NT Marine AS, связанной с владельцами Северного порта Палдиски. В следующем году компания вместе с бункеровочным бизнесом была продана «Газпромнефть Марин Бункер». NT Marine получила прибыль в размере 700 000 евро от сделки.
    Услуги по бункеровке Baltic Marine Bunker начала предоставлять в августе 2013 года. В том же году чистый оборот компании составил 55,7 млн ​​евро, а чистая прибыль - 210 000 евро.
    До сих пор самая большая выручка от продаж была получена компанией в 2014 году, когда было продано более 432 000 тонн топлива и получена чистая прибыль в размере 721 000 евро при обороте в 187 миллионов евро.
    В 2020 году компания Baltic Marine Bunker продала 132 400 тонн топлива, получив чистую прибыль в размере 628 000 евро при обороте в 47 миллионов евро. На конец года нераспределенная прибыль компании составила 2,15 млн евро.
    За прошедшие годы в качестве дивидендов владельцу предприятия было выплачено в общей сложности более 1,2 миллиона евро.

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