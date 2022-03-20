Интервью

Янно Рийспапп

20 марта 2022 в 13:18 Поделиться:









Кадри Симсон: у нас есть план на случай прекращения поставок российского газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон Фото: Virginia Mayo/Pool via REUTERS

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон рассказала в интервью радио Äripäev, что еще осенью начала искать альтернативы российскому газу, поскольку «Газпром» уже тогда «вел себя более чем сомнительно».

На прошлой неделе вы выступили с очень амбициозным планом покончить с зависимостью Европы от российского ископаемого топлива. В чем самое большое препятствие для выполнения этого плана?

План, составленный Еврокомиссией, имеет три направления: как снизить зависимость Евросоюза от российского природного газа, нефтепродуктов и угля; как подготовиться к следующему отопительному сезону; что мы можем сделать сегодня, чтобы защитить наш бизнес и домохозяйства. Самого большого внимания заслуживает то, у ЕС есть возможность довольно значительно сократить свои закупки у России.

Самый больной вопрос - природный газ. На остальных мировых рынках не производится столько газа, сколько мы сейчас получаем из России. Мы картографировали крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), а также производителей газа, с которыми нас связывает газовая инфраструктура. Я встречалась с производителями СПГ в США, в Катаре, несколько раз - с египетским министром. Все они, а также Азербайджан и Алжир, готовы наращивать свои мощности, но вместе они смогут в срочном порядке компенсировать только 30 процентов российского газа.

На остальных мировых рынках не производится столько газа, сколько мы сейчас получаем из России. Кадри Симсон

То есть после начала войны вы, по сути, ездили по миру и собирали СПГ для Евросоюза?

Нет, я ездила по миру еще до того, как разразилась война, потому что поведение российского «Газпрома» начиная с осени было более чем сомнительным. В ситуации, когда цены на газ на бирже росли, «Газпром» не был заинтересован в зарабатывании денег. Наоборот, он лишь обслуживал собственные долгосрочные контракты, которые давали ему в разы меньшую выручку, и не принимал предложение рынка заработать значительно больше. Поэтому наша готовность потерять российский газ уже была обозначена прошлой осенью.

Говорилось, что в сфере производства электроэнергии нужна "зеленая революция". Но теперь нам неизбежно снова придется жечь уголь. Это временная мера или новая реальность?

Если лишь треть российского газа можно покрыть молекулами с других мировых рынков, то остаются еще две трети, которые тоже надо компенсировать.

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Природный газ широко используется в ряде европейских стран для производства электроэнергии. Поскольку этой зимой его цена была высока, на рынок уже вышли все остальные мощности, способные обеспечить более низкую цену – это атомная энергетика, возобновляемая энергетика. Страны, которые отказались от угля в пользу газа, вернулись к углю, потому что он производится на месте и сейчас намного дешевле природного газа.

Разумно ли Эстонии строить новые управляемые мощности, такие как сланцевые электростанции?

Эстонии повезло в том смысле, что системы централизованного теплоснабжения перешли на местную древесную щепу и попытались максимально уменьшить свою зависимость от импортируемого природного газа. С этой точки зрения Эстония в лучшем положении, чем многие страны Европейского Союза.

У наших южных соседей, латышей и литовцев, есть газовые электростанции. В Эстонии газом пользуется только аварийная резервная электростанция [Кийза]. По большому счету, мы лучше подготовлены.

Однако есть домохозяйства, которые очень зависят от газа. Каждая страна должна сама вместе со своими соседями планировать, как постоянно покрывать свое потребление.

То есть сейчас нет беспокойства по поводу надежности поставок газа в регионы Балтии и Финляндии, вопрос лишь в том, по какой цене газ будет доступен?

Сейчас никаких проблем нет, но у нас есть региональные планы на случай, если российский газ исчезнет. В Балтийском регионе есть Клайпедский терминал, который дает возможность доставлять СПГ, прибывающий танкерами. Трубный газ по-прежнему идет из России, эта уязвимость есть и на нашем рынке.

Может быть, энергосистемы стран Балтии должны синхронизироваться с частотным диапазоном континентальной Европы раньше, чем планировалось? (После начала войны электросети Украины и Молдовы в срочном порядке синхронизировались с сетью материковой Европы. Для Эстонии синхронизация запланирована на начало 2026 года - ред.)

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Возможно, но в случае с Украиной надо учитывать, что это не полная синхронизация, торговли электроэнергией не будет. План Эстонии, Латвии и Литвы - нечто гораздо более широкое и масштабное. Техническая готовность к экстренной синхронизации есть, но наша цель больше, чем то, что мы можем сейчас предложить Украине.

После начала войны цена квоты на выбросы CO2 значительно снизилась. Эстонские политики играли с мыслью о выходе из системы торговли квотами на выбросы (EU ETS), либо о ее реформировании. Разделяют ли эту точку зрения другие государства-члены? Отслеживала ли Европейская комиссия рыночные манипуляции в системе?

Еженедельные аукционы ETS отслеживается отдельным агентством, которое следит за тем, чтобы не было манипуляций. Со своей стороны, Европейская комиссия открыла систему ETS и предложила расширить ее. Это означает, что министры окружающей среды вместе с моим коллегой, вице-президентом Франсом Тиммермансом, ведут переговоры, чтобы более подробно обсудить, следует ли расширять ETS или каким-либо другим образом модернизировать ее.