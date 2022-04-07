Новое эффектное "зелёное" здание стало вызовом для строителей и инженеров

В столичном районе Ülemiste возводится эффектное "зелёное" офисное здание с оригинальной архитектурой и тропическим садом из 1800 растений в просторном, светлом атриуме. В процессе строительства пришлось вести подземные работы под соседним зданием и возводить сложные конструкции, проектирование которых стало настоящим вызовом для инженеров.
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