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Лаури Леэт внештатный корреспондент

10 апреля 2022 в 11:20

Новое эффектное "зелёное" здание стало вызовом для строителей и инженеров

В столичном районе Ülemiste возводится эффектное "зелёное" офисное здание с оригинальной архитектурой и тропическим садом из 1800 растений в просторном, светлом атриуме. В процессе строительства пришлось вести подземные работы под соседним зданием и возводить сложные конструкции, проектирование которых стало настоящим вызовом для инженеров.

В 2019 году в архитектурном конкурсе проектов "зелёного" здания, которое будет носить имя первой эстонской женщины-профессора и фармацевта Алмы Томинг, победило решение PLUSS Arhitektid с пальмовым садом и четырёхметровым водопадом в наполненном светом и зеленью атриуме.