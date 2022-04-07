Фото: Рауль меэ

Новое эффектное "зелёное" здание стало вызовом для строителей и инженеров

Поделиться:

В столичном районе Ülemiste возводится эффектное "зелёное" офисное здание с оригинальной архитектурой и тропическим садом из 1800 растений в просторном, светлом атриуме. В процессе строительства пришлось вести подземные работы под соседним зданием и возводить сложные конструкции, проектирование которых стало настоящим вызовом для инженеров.

В 2019 году в архитектурном конкурсе проектов "зелёного" здания, которое будет носить имя первой эстонской женщины-профессора и фармацевта Алмы Томинг, победило решение PLUSS Arhitektid с пальмовым садом и четырёхметровым водопадом в наполненном светом и зеленью атриуме.

Контент доступен только подписчикам.

войти!

undefined

    Оформите подписку на «Деловые ведомости»

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:

    Печальная реальность: Эстония будет получать российский газ до тех пор, пока от него не откажутся Латвия и Финляндия
    Постоянным местоположением совместно арендуемого СПГ-терминала станет Финляндия
    Tallinna Sadam построит новый причал в Палдиски за 40 млн евро
    Влияние санкций
    Российским и белорусским перевозчикам запрещено въезжать в ЕС, но есть и исключения
    9 апреля вступили в силу санкции, запрещающие зарегистрированным в России и Белоруссии компаниям перевозить товары по территории Европейского союза. Это касается и транзита. В то же время государствам-членам ЕС оставили возможность при необходимости делать исключения, пишет
    9 апреля вступили в силу санкции, запрещающие зарегистрированным в России и Белоруссии компаниям перевозить товары по территории Европейского союза. Это касается и транзита. В то же время государствам-членам ЕС оставили возможность при необходимости делать исключения, пишет
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Два приятных решения на собрании акционеров Express Group
    Биржевое предприятие Express Group сообщило повестку следующего собрания акционеров, которое пройдет 2 мая. Два пункта повестки найдут особый отклик в сердцах инвесторов.
    Биржевое предприятие Express Group сообщило повестку следующего собрания акционеров, которое пройдет 2 мая. Два пункта повестки найдут особый отклик в сердцах инвесторов.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Экономист: рост цен ускорился ещё больше
    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
    Все мнения
    Эпицентр
    Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
    Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
    Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение