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12 апреля 2022 в 7:07 Поделиться:









Таллинн откладывает ремонт Петербургского шоссе из-за роста цен

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Рост цен на строительные работы и материалы внес сумятицу в планы Таллинна по дорожному ремонту и строительству: стоимость реконструкции улиц Йыэ и Пронкси должна выясниться в ближайшие дни, и уже сейчас ясно, что ремонт Петербургского шоссе в этом году не начнется, пишет rus.err.ee.

Ремонт Петербурского шоссе планировалось провести в 2022-2024 годах. "Но уже сейчас видно, что таким темпом мы продвигаться не сможем. Мы также не сможем сразу построить весь объект. Один из вариантов - начать частичную реконструкцию от центра города на участке от улицы Маяка до Вяйке-Паала", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Свет добавил, что первый отрезок ремонтируемого Петербургского шоссе проходит в непосредственной близости от строящегося терминала Rail Baltic, для которого будут строить подъездные дороги, поэтому разумно вести эти строительные работы одновременно.

Кылварт добавил, что в этом году в столице не удастся приступить к строительству всех запланированных объектов из-за резкого роста цен. По его словам, хорошим индикатором здесь станут предложения по реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, срок подачи которых заканчивается 11 апреля.