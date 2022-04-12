  • Поделиться:

    Таллинн откладывает ремонт Петербургского шоссе из-за роста цен

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Рост цен на строительные работы и материалы внес сумятицу в планы Таллинна по дорожному ремонту и строительству: стоимость реконструкции улиц Йыэ и Пронкси должна выясниться в ближайшие дни, и уже сейчас ясно, что ремонт Петербургского шоссе в этом году не начнется, пишет rus.err.ee.

    Ремонт Петербурского шоссе планировалось провести в 2022-2024 годах. "Но уже сейчас видно, что таким темпом мы продвигаться не сможем. Мы также не сможем сразу построить весь объект. Один из вариантов - начать частичную реконструкцию от центра города на участке от улицы Маяка до Вяйке-Паала", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
    Свет добавил, что первый отрезок ремонтируемого Петербургского шоссе проходит в непосредственной близости от строящегося терминала Rail Baltic, для которого будут строить подъездные дороги, поэтому разумно вести эти строительные работы одновременно.
    Кылварт добавил, что в этом году в столице не удастся приступить к строительству всех запланированных объектов из-за резкого роста цен. По его словам, хорошим индикатором здесь станут предложения по реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, срок подачи которых заканчивается 11 апреля.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

«Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
Отказ от российского газа: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
Инвестор Тоомас: военная промышленность снова в моде у инвесторов
Влияние санкций
«Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен ускорился ещё больше
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Все мнения
Эпицентр
Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение