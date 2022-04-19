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19 апреля 2022 в 13:41 Поделиться:









Комиссия по борьбе с коррупцией обратилась в полицию по поводу использования Керт Кинго компенсации на расходы

Керт Кинго. Фото: LIIS TREIMANN

Специальная комиссия по борьбе с коррупцией решила обратиться в полицию по поводу использования Керт Кинго компенсации на расходы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Рийны Сиккут, необходима полная уверенность в том, что член парламента Керт Кинго не использовала средства налогоплательщиков не по назначению.

«Комиссия получила жалобу, согласно которой член Рийгикогу Керт Кинго использовала компенсацию на расходы для покрытия расходов на юридическую помощь третьих лиц. Комиссия ознакомилась с документами и пришла к выводу, что речь может идти о нарушении закона. Комиссия решила передать материалы следственному учреждению для проверки утверждений о наличии признаков преступления», – пояснила Сиккут.

Заместитель председателя комиссии Валдо Рандпере отметил, что Кинго отказалась давать комиссии разъяснения. «По нашему мнению, было справедливо предоставить Керт Кинго возможность разъяснить свои действия, как это недавно смог сделать Мартин Репинский. Кинго решила, что не желает этого, и попросила исключить пункт ее слушаний из повестки комиссии, с чем комиссия согласилась, – отметил Рандпере. – Ее отказ не повлиял на решение комиссии».

Согласно Антикоррупционному закону, при выявлении признаков преступления специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией передает материалы о возможном преступлении следственному учреждению или лицу, ведущему внесудебное производство по проступкам.