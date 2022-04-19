  • Поделиться:

    Комиссия по борьбе с коррупцией обратилась в полицию по поводу использования Керт Кинго компенсации на расходы

    Керт Кинго. Фото: LIIS TREIMANN

    Специальная комиссия по борьбе с коррупцией решила обратиться в полицию по поводу использования Керт Кинго компенсации на расходы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

    По словам председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Рийны Сиккут, необходима полная уверенность в том, что член парламента Керт Кинго не использовала средства налогоплательщиков не по назначению.
    «Комиссия получила жалобу, согласно которой член Рийгикогу Керт Кинго использовала компенсацию на расходы для покрытия расходов на юридическую помощь третьих лиц. Комиссия ознакомилась с документами и пришла к выводу, что речь может идти о нарушении закона. Комиссия решила передать материалы следственному учреждению для проверки утверждений о наличии признаков преступления», – пояснила Сиккут.
    Заместитель председателя комиссии Валдо Рандпере отметил, что Кинго отказалась давать комиссии разъяснения. «По нашему мнению, было справедливо предоставить Керт Кинго возможность разъяснить свои действия, как это недавно смог сделать Мартин Репинский. Кинго решила, что не желает этого, и попросила исключить пункт ее слушаний из повестки комиссии, с чем комиссия согласилась, – отметил Рандпере. – Ее отказ не повлиял на решение комиссии».
    Согласно Антикоррупционному закону, при выявлении признаков преступления специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией передает материалы о возможном преступлении следственному учреждению или лицу, ведущему внесудебное производство по проступкам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

«Нефть - не наркотики, которые можно сунуть в карман и куда-то провезти незаметно» - Хейти Хяэль о санкциях против российской нефти
МВФ снизил прогноз мирового роста
Либман: Путина победит не отказ от российской нефти и газа
Влияние санкций
Бизнес Valio в России может выкупить концерн «Русагро»
Российский бизнес известного финского производителя молочных продуктов Valio может перейти под контроль концерна "Русагро", пишет "Коммерсант".
Российский бизнес известного финского производителя молочных продуктов Valio может перейти под контроль концерна "Русагро", пишет "Коммерсант".
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Нефть дорожает из-за протестов в Ливии
На торгах в понедельник цены на нефть снова пошли вверх на фоне событий в Ливии: в этой стране сразу два экспортных порта закрылись из-за акций протеста против действующего премьер-министра, пишет
На торгах в понедельник цены на нефть снова пошли вверх на фоне событий в Ливии: в этой стране сразу два экспортных порта закрылись из-за акций протеста против действующего премьер-министра, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Памяти академика Бронштейна: ушла эпоха
9 апреля не стало известнейшего эстонского экономиста, академика Михаила Лазаревича Бронштейна. 23 января ему исполнилось 99 лет. Впервые на его день рождения не собирались члены семьи и близкие друзья – накануне академику стало резко плохо. Он ушел из жизни через 2 месяца и 16 дней.
9 апреля не стало известнейшего эстонского экономиста, академика Михаила Лазаревича Бронштейна. 23 января ему исполнилось 99 лет. Впервые на его день рождения не собирались члены семьи и близкие друзья – накануне академику стало резко плохо. Он ушел из жизни через 2 месяца и 16 дней.
Все мнения
Эпицентр
Магазины стройтоваров: новый закон заставляет забыть о скидках
28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.
28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Основатель TaxiGo: "единорогом" мы стать не успели, но что-то прикольное – сделали
На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение