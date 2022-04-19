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dv.ee

19 апреля 2022 в 16:45 Поделиться:









Правительство одобрило проект допбюджета

Более детальное распределение средств станет известно, когда правительство утвердит проект дополнительного бюджета и направит его в Рийгикогу. Вероятно это произойдет на следующей неделе. Фото: Liis Treimann

Во вторник правительство принципиально одобрило дополнительный бюджет на этот год, который составляет более 700 миллионов евро. Более детальное распределение средств станет известно, когда правительство утвердит проект дополнительного бюджета и направит его в Рийгикогу. Вероятно это произойдет на следующей неделе.

В целом средства допбюджета пойдут на следующие сферы: энергетика, безопасность, прием беженцев и пособия.