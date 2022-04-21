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    Госкомпании выплатят в бюджет свыше 124 млн евро дивидендов

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Правительство утвердило сумму дивидендов, подлежащих выплате государственными коммерческими предприятиями в госбюджет этого года.

    "Мы утвердили дивиденды от государственных компаний, которые составят более 124 миллионов евро в этом году", - сказала премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания правительства, пишет новостной портал rus.err.ee.
    В 2021 году в государственный бюджет поступило 97,5 млн евро в виде дивидендов от государственных предприятий.
    Крупнейшими плательщиками дивидендов тогда были Riigi Kinnisvara с 34 млн евро, Elering с 24,4 млн евро, а также Tallinna Sadam с 13,6 млн евро.

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