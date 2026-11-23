Назад Вместо вилл – пустые склоны: элитный проект Invego в Португалии застопорился из-за разрешений Хотя два года назад эстонский девелопер Invego надеялся, что в их португальском элитном проекте к этому времени уже будут построены первые виллы, государственное исключение для вырубки охраняемых дубов все еще находится на стадии запроса, а на округлых склонах в гордом одиночестве царит редкий ястребиный орел.

Лишь одинокий рекламный щит посреди пустого горного склона выдает, что здесь должен появиться курортный оазис Silves Hills примерно на 150 роскошных вилл. Местные представители Invego – руководитель отдела продаж Ванесса Дебеф (слева) и руководитель проекта Фредерику Феррейра – представляют планы проекта. В действительности из-за охраняемых дубов и еще не полученных экологических разрешений здесь даже не приступали к земляным работам.

Foto: Liis Treimann

На склоне холма неподалеку от города Силвеш на юге Португалии воет ветер. Вокруг рекламного щита Silves Hills валяются несколько пустых пивных бутылок, а землю покрывает козий помет. На отдельных деревьях развеваются красно-белые сигнальные ленты.

Мечта владельца и руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи о бассейнах с голубой водой и приятном курортном отдыхе пока существует лишь в визуализациях. Здесь должен появиться элитный район эстонского девелопера недвижимости, где за виллы будут просить миллион евро и даже больше.

«Мы никогда его не видели, но говорят, что он где-то там», – местный руководитель проекта Invego Фредерику Феррейра неопределенно указывает в сторону виднеющихся вдали деревьев. Одна из главных тревог защитников природы связана с находящимся поблизости от территории застройки гнездом находящегося под угрозой исчезновения ястребиного орла.