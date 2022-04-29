Eurostat: годовая инфляция в Эстонии в апреле достигла 19%

Плохо усвоенный урок "бронзовой ночи"
Выводы, которые были сделаны властью полтора десятка лет назад, не привели к созданию в Эстонии полноценного гражданского общества, из которого вырастает нормальная и единая политическая нация, плоды чего мы пожинаем сегодня, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Выводы, которые были сделаны властью полтора десятка лет назад, не привели к созданию в Эстонии полноценного гражданского общества, из которого вырастает нормальная и единая политическая нация, плоды чего мы пожинаем сегодня, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.