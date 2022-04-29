Eurostat: годовая инфляция в Эстонии в апреле достигла 19%

В преддверии новых санкций Россия увеличила поставки нефти в эстонские порты

В то время как ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России, в эстонские порты продолжают поступать российская нефть и нефтепродукты. В некоторых случаях объемы их поставок в апреле даже превышали мартовские.

В то время как ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России, в эстонские порты продолжают поступать российская нефть и нефтепродукты. В некоторых случаях объемы их поставок в апреле даже превышали мартовские.