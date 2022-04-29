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    Eurostat: годовая инфляция в Эстонии в апреле достигла 19%

    Согласно предварительным данным европейского статистического агентства Eurostat, в апреле нынешнего года уровень инфляции в Эстонии достиг 19% в годовом исчислении.

    В Эстонии сегодня - самая высокая инфляция среди стран еврозоны.Фото: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix
    Средний показатель инфляции среди стран еврозоны за апрель 2022 года составляет 7,5%, информирует Eurostat.

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