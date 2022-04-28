Интервью

Екатерина Мереминская

28 апреля 2022 в 12:16 Поделиться:









Наталья Вийльманн: почему рост цен на топливо подстегивает инфляцию в Эстонии больше, чем в Германии

О том, как долго еще будут расти цены, как смягчить удар инфляции и почему лучше экономить на топливе, чем на ресторанах, рассказала подкасту «Деловые люди» экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.

Всемирный банк прогнозирует небывалый рост цен в 2022 году, вызванный сильнейшим с 1970-х товарным кризисом из-за войны в Украине. Все это может усугубиться неправильным поведением властей. Прогнозы Банка Эстонии пока умеренные – рост индекса потребительских цен по итогам года ожидается на уровне 10,2%. При этом от роста цен на топливо инфляция в Эстонии будет расти быстрее, чем, например, в Германии. Впрочем, основной скачок цен уже позади, считает Наталья Вийльманн.

Населению лучше уже сейчас начинать готовиться к зиме – сберегать деньги на оплату счетов, искать варианты оптимизации и не забывать о помощи тем, кому хуже. «Все вместе мы безусловно переживем эту зиму», – оптимистична Вийльманн. Экономить можно на бензине, на использовании газа и электричества. Но если начать сокращать другое потребление, в том числе услуг, это будет дополнительным ударом по экономике Эстонии, предупреждает экономист.

Предпринимателям же придется в очередной раз затянуть пояса и как можно быстрее искать пути к энергетической независимости.