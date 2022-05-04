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dv.ee

4 мая 2022 в 6:06 Поделиться:









Профсоюзы предлагают поднять минимальную зарплату до 700 евро

Центральный союз профсоюзов выступил с предложением с 1 июля поднять уровень минимальной зарплаты до 700 евро в месяц, сообщает портал rus.err.ee.

С января 2022 года минимальная зарплата в Эстонии составляет 654 евро в месяц. Фото: Вяйну Розенталь

Кроме того, профсоюзы предлагают повысить до тех же 700 евро и необлагаемый подоходным налогом минимум, информирует rus.err.ee

Таким образом, если инициатива Центрального союза профсоюзов будет поддержана правительством, самые низкооплачиваемые работники ежемесячно смогут получать на 96 больше обычного.

В настоящее время необлагаемый налогом минимум, который оставался неизменным с 2018 года, составляет 500 евро в месяц.

С января 2022 года правительство повысило уровень минимальной зарплаты в Эстонии до 654 евро в месяц.