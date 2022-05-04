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    Рынок недвижимости в апреле: цена за квадратный метр установила рекорд

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    В апреле средняя цена одного квадратного метра в таллиннских квартирах составила 2818 евро, то есть, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7%, сообщается в пресс-релизе 1Partner Kinnisvara.

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    В апреле в Таллинне было продано 776 квартир, что на 12% меньше, чем в марте. В годовом исчислении количество сделок в апреле сократилось примерно на одну четверть.
    Количество сделок уменьшилось, но цены уверенно идут вверх. Если в марте в Таллинне средняя ценна за квадратный метр составляла 2726 евро, то в апреле она была почти на 100 евро выше, то есть за месяц рост составил 3,4%.
    Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в прошлом месяце за 799 000 евро, а самая дешёвая - за 10 000 евро.
    Если кроме квартир учитывать другие объекты недвижимости, то в апреле в Таллинне было совершено 985 сделок купли-продажи на общую сумму 162 миллиона евро. Общая сумма сделок в прошлом месяце была на 14% меньше, чем в марте, и на 14% меньше, чем в апреле прошлого года.
    В апреле в Таллинне также было продано 16 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, то есть на 12 участков меньше, чем в марте. Самый дорогой из этих объектов был продан за 1 060 000 евро и самый дешёвый – за 78 125 евро.
    В апреле было продано 9 земельных участков для жилищной застройки, то есть на 1 больше, чем в марте. Самый дешёвый участок стоил 42 000 евро, а самый дорогой - 550 000 евро.

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