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    ЕС пересматривает план нефтяных санкций против России: Венгрия просит больше времени

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Фото: Shutterstock

    По данным Bloomberg, Европейский Союз предложил пересмотреть нефтяные санкции в отношении России – а именно, дать послабления Венгрии, Словакии и Чехии.

    Так, ЕС предложит освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года. Все остальные государства-члены ЕС должны будут отказаться от импорта российской нефти к концу этого года.

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