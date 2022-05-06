ЕС пересматривает план нефтяных санкций против России: Венгрия просит больше времени

Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала

Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.

Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.