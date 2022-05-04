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4 мая 2022 в 7:29 Поделиться:









Шестой пакет санкций: нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, которые Евросоюз планирует ввести в отношении России в ближайшие дни.

По ее словам, Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT, ввести санкции против российских военных и трех государственных телеканалов. Кроме того, будет введено полное эмбарго на российскую нефть, пишет « Коммерсантъ ».

Проект эмбарго на нефть из РФ предполагает, что запрет будет вводиться постепенно в течение шести-восьми месяцев.

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Исключения делаются только для Венгрии и Словакии, сильно зависящим от российской нефти, пишет DW

По мнению европейских дипломатов, предложение Еврокомиссии может вызвать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, утверждая, что их экономика тоже сильно зависит от российской нефти.

Шестой пакет санкций против России, основным элементом которого является нефтяное эмбарго, страны ЕС должны впервые рассмотреть 4 мая. Для его принятия требуется единогласное решение всех 27 государств Евросоюза, однако Венгрия пригрозила наложить вето на нефтяное эмбарго, если оно ограничит надежность ее поставок.

Помимо этого, шестой пакет санкций ЕС предусматривает:

• ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления»;

• отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT - это, по словам фон дер Ляйен, «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы»;

• запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.