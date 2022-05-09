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dv.ee

9 мая 2022 в 6:45 Поделиться:









Венгрия отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Shutterstock

Страны Евросоюза всю прошлую неделю вели переговоры об установлении эмбарго на российскую нефть, но в воскресенье собравшиеся послы стран вынуждены были отметить, что достижение соглашения застопорилось из-за Венгрии.

Если другим странам, кроме Венгрии и Словакии, придется отказаться от российской нефти в этом году, то им дают год для подготовки - обе страны, однако, хотели еще два года.

В то время как Словакия после долгих переговоров согласилась на компромисс, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан этого не сделал, пишет rus.err.ee.

Вероятно, участники переговоров снова встретятся в понедельник или вторник, но тогда, когда текст действительно всех устроит.

Имеются проблемы и с частью стран региона Средиземного моря, экономика которых основана на судоходстве: запрет также сильно ударит по экономике Греции, Мальты и Кипра.