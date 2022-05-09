Венгрия отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Фото: Shutterstock
Страны Евросоюза всю прошлую неделю вели переговоры об установлении эмбарго на российскую нефть, но в воскресенье собравшиеся послы стран вынуждены были отметить, что достижение соглашения застопорилось из-за Венгрии.
Если другим странам, кроме Венгрии и Словакии, придется отказаться от российской нефти в этом году, то им дают год для подготовки - обе страны, однако, хотели еще два года.
В то время как Словакия после долгих переговоров согласилась на компромисс, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан этого не сделал, пишет rus.err.ee.
Вероятно, участники переговоров снова встретятся в понедельник или вторник, но тогда, когда текст действительно всех устроит.
Имеются проблемы и с частью стран региона Средиземного моря, экономика которых основана на судоходстве: запрет также сильно ударит по экономике Греции, Мальты и Кипра.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала
Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, сообщает портал
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, сообщает портал
Лекарство против инфляции
Призрак бродит по Европе – призрак инфляции. Он побывал во всех странах, но особый хаос посеял в странах Балтии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Призрак бродит по Европе – призрак инфляции. Он побывал во всех странах, но особый хаос посеял в странах Балтии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Лекарство против инфляции
Призрак бродит по Европе – призрак инфляции. Он побывал во всех странах, но особый хаос посеял в странах Балтии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Призрак бродит по Европе – призрак инфляции. Он побывал во всех странах, но особый хаос посеял в странах Балтии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.