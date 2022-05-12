Хейти Хяэль: не думаю, что Россия закроет газовые трубы
Председатель совета предприятия Alexela Хейти Хяэль.Фото: Andras Kralla
Председатель совета предприятия Alexela Хейти Хяэль не верит, что Россия сама решит прекратить поставки газа в Эстонию и другие страны Евросоюза, передает rus.err.ee.
«То, останемся ли мы следующей зимой без газа или нет, зависит не от нас. Это зависит в основном от политики. Я лично не думаю, что Россия и "Газпром" будут закрывать газовые трубы. Это политическое решение, и оно больше на стороне Европейского Союза», — сказал Хяэль.
«Я уверен, что следующей зимой в наших домах будет отопление, а все производства, которые используют газ, смогут продолжить свою работу», — добавил он.
Ранее власти Эстонии заявляли о намерении отказаться от российского газа — решить проблему хотят в том числе за счет строительства в Палдиски СПГ-терминала.
В среду стало известно
, что Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о дальнейших планах по его строительству.
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