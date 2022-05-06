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    Переговоры об СПГ-терминале завершены: Alexela и Elering не смогли прийти к соглашению

    Глава Alexela Хейти Хяэль.Фото: Liis Treimann

    Alexela Grupp и Infortar заявили об окончании переговоров с госпредприятием Elering. Для обеспечения надёжности поставок компании продолжат переговоры с Министерством экономики и коммуникаций, следует из пресс-релиза.

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    6 мая 2022
    Elering: предложение Alexela неприемлемо
    Два месяца переговоров о строительстве причала для плавучего СПГ-терминала закончились взаимными претензиями. Так, глава Alexela Хейти Хяэль заявил в интервью Postimees, что стороны не смогли договориться даже по основным пунктам, и цель переговоров – потянуть время, чтобы затем Elering мог установить монополию на оперирование СПГ-терминалами.
    В Elering же ответили, что требования Alexela неприемлемы и не соответствуют европейскому и эстонскому законодательству. В начале обсуждения стартовая цена проекта составляла 20 млн евро. В ходе переговоров Alexela заявила, что Elering должна оплатить общую стоимость строительства в размере 40 миллионов евро, в то время как причал останется в собственности Alexela. Госкомпания отмечала, что готова продолжать переговоры, чтобы достигнуть договоренности в ближайшее время.
    Однако в распространенном сегодня пресс-релизе Alexela и Infortar заявляют, что также считают предложение Elering «неприемлемым» и на этом на переговорах можно поставить точку.
    «Два месяца переговоров показали, что у Elering нет желания запустить терминал в Эстонии ни этой осенью, ни вообще. Обсуждения шли о том, должны ли мы при инвестиции почти в 40 млн евро смириться с убытком в 15 или 30 млн евро. В то же время почти стомиллионный план Elering предусматривает по существу приобретение терминала для финнов за деньги эстонских налогоплательщиков (прим.ред. – ранее сообщалось, что стоимость аренды терминала будет разделена между странами пропорционально потреблению)», - говорит Хяэль.
    Он утверждает, что план, который они предложили государству, гораздо выгоднее предложения Elering: «Предложенный нами план значительно выгоднее для налогоплательщика Эстонии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Цель состоит в том, чтобы уже к предстоящей зиме обеспечить надежность снабжения Эстонии не в объеме одной пятой потребления газа, а для всех промышленных потребителей, а также дать нашей экономике конкурентное преимущество в регионе».
    Хяэль отмечает, что необходимые материалы уже закуплены, а строители – выбраны: «Еще ведутся некоторые процедурные мероприятия, но в ближайшие дни мы могли бы приступить к строительству отгрузочного причала».
    «Мы не просили ничего, что противоречило бы европейскому законодательству, и мы не сможем смириться с ситуацией, когда убытки лягут на нас, а газовый бизнес достанется принадлежащей нашим соседям госкомпании», - заявил исполнительный директор AS Infortar Мартти Талгре.
    «Alexela и Infortar продолжат развивать СПГ-терминал в Палдиски независимо от государства и ожидают, что к осени Elering создаст необходимое подключение к газопроводу, а Департамент конкуренции обеспечит соблюдение правил свободного рынка», - заключается в пресс-релизе.

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