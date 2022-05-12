ТАБЛИЦА: Департамент транспорта заморозил реализацию 50 объектов дорожного строительства
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
Компенсация роста цен на строительство и, в частности, на битум, для Департамента транспорта означает 24 млн евро дополнительных расходов. В связи с этим реализация почти 50 объектов дорожного строительства будет отложена.
Ранее департамент заявлял о заморозке 40 объектов, пишет Äripäev.
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