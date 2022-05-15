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Экспедиторская компания обанкротилась из-за пандемии: «Это как собственный ребенок. Очень тяжело его терять, очень».

Глава экспедиторской фирмы Mep Trans Денис Белов признается, что терять компанию с более чем 30-летней историей – очень тяжело.Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/Scanpix

13 мая окончательно обанкротилась экспедиторская фирма Mep Trans, владелец которой еще две недели назад заявлял, что надежда есть. «Все не так безнадежно, поборемся», говорил Денис Белов.

К сожалению, в прошлую пятницу компания официально была объявлена банкротом. По данным Infopank, налоговая задолженность Mep Trans составляет 400 тыс. евро плюс 50 000 евро инкассо-долгов. В последние годы фирма быстро росла, однако пандемия нанесла удар, от которого компания не смогла оправиться.

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