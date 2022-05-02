Пандемия перечеркнула успех экспедиторской компании. "Все не так безнадежно. Поборемся"

Михкель Нестор: деньги всё не заканчиваются?

Несмотря на быструю инфляцию, ситуация в эстонской экономике, похоже, за последнее время изменилась не сильно: людям хватает денег как для увеличения потребления, так и для сбережений, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Как же события будут развиваться дальше?

Несмотря на быструю инфляцию, ситуация в эстонской экономике, похоже, за последнее время изменилась не сильно: людям хватает денег как для увеличения потребления, так и для сбережений, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Как же события будут развиваться дальше?