Новости

16 мая 2022 в 7:36 Поделиться:









Bolt запускает услугу аренды электрических велосипедов

В этом году Bolt планирует доставить в города Европы около 16 000 электрических велосипедов. Фото: Bolt

В этом году Bolt планирует доставить в города Европы около 16 000 электрических велосипедов. На данный момент в Таллинне находятся 60 велосипедов, однако в ближайшие месяцы их количество планируется увеличить, пишет FoundME.

Помимо Таллинна, электрические велосипеды можно взять напрокат во многих других городах Европы, таких как Мадрид, Лиссабон, Копенгаген и Краков.

По словам руководителя сектора самокатов Bolt в странах Балтии Эймантаса Балты, электровелосипеды подходят для больших расстояний, которые неудобно преодолевать на самокатах.

Разблокировка бесплатна, одна минута поездки стоит 14 центов. Максимальная скорость велосипедов составляет 25 км/ч, арендовать велосипеды можно с 16 лет.