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1 марта 2022 в 13:16 Поделиться:









Bolt приостанавливает деятельность в Беларуси

Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг в Linkedin. Фото: Liis Treimann

Эстонская компания Bolt объявила о закрытии бизнеса в Беларуси. Кроме того, с Bolt Market будут убраны товары российского происхождения, а 5% от каждого заказа Bolt в Европе в течение следующих двух недель будут отправлены в поддержку Украине, пишет foundME.

Вчера белорусский информационный канал Nexta сообщил о прекращении деятельности Bolt в Беларуси. Головной офис компании в Таллинне подтвердил эту новость сегодня.

Кроме того, вся продукция, произведенная в России или связанная с российскими компаниями, будет убрана из ассортимента Bolt Market, сообщил региональный директор Bolt Алексей Колесников.

Компания вышла на белорусский рынок в 2020 году. Bolt намеревался инвестировать миллионы в продвижение компании в Минске с целью расширить свое присутствие на таксорынке и создать конкуренцию местному лидеру рынка - Яндексу.

«Войну начал деспотический режим, а не миллионы людей из России и Беларуси, которые страдают из-за этого. Призовите их высказаться против этой бессмысленной войны», - написал генеральный директор Bolt Маркус Виллиг в Linkedin. По его словам, Bolt поддержит сотрудников, которые работают в украинском отделении компании.

«Мы находимся в тесном контакте в нашими украинскими коллегами и предлагаем им всяческую поддержку. В киевском офисе Bolt работает более 100 человек, которые могут работать удаленно – как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, мы выделили сотрудникам отдельный бюджет, который покроет затраты на переезд», - сообщил Колесников.

Услуги Bolt в Украине остаются доступными: «Мы делаем все возможное, чтобы продолжать работу и помогать местным жителям передвигаться. В поддержку украинских водителей мы снизили комиссию до нуля».

Bolt также пожертвует 5% от всех европейских заказов неправительственным организациям, которые поддерживают Украину, включая Красный Крест. Период сбора пожертвования – ближайшие две недели. В пресс-релизе компании сообщается, что всего планируется собрать не менее 5 млн евро. «Сегодня мы переведем первый миллион», - сказал Виллиг.