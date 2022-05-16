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    Как определить стоимость своей недвижимости?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Как адекватно оценить стоимость своей недвижимости в ситуации, когда цены за квадратный метр устанавливают все новые рекорды? Советами делятся исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ и профессиональный оценщик Марье Колмар.

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