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Екатерина Мереминская

20 мая 2022 в 9:33 Поделиться:









Кто получит деньги из дополнительного бюджета Эстонии?

Из бюджета выделят по 50 евро на каждого ребенка и пенсионера. Но ближе к зиме Фото: Andras Kralla/Äripäev, Scanpix

На заседании, проходившем в ночь со среды на четверг, парламент выразил доверие правительству, но и поддержал сразу за несколько законопроектов, обещающих гражданам поддержку от государства. Важнейший из них – дополнительный бюджет (принят и направлен президенту).

Дополнительный бюджет, по словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, не решит всех проблем, но обеспечит финансирование наиболее важных потребностей, связанных с безопасностью в нынешней чрезвычайной ситуации. Кроме того, новые расходы должны обеспечить населению Эстонии средства к существованию грядущей «тяжелой осенью», прокомментировала она, представляя проект.