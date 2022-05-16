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dv.ee

16 мая 2022 в 12:03 Поделиться:









Голосование по допбюджету привяжут к вотуму доверия правительству

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Правящая коалиция решила связать голосование по дополнительному госбюджету на 2022 год в Рийгикогу с вотумом доверия правительству, сообщил в понедельник председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд.

По его словам, в понедельник утром премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас встретилась с центристской фракцией – было принято совместное решение связать голосование по дополнительному бюджету, которое пройдет 18 мая, с доверием правительству, передает rus.err.ee.

«Мы договорились поддержать дополнительный бюджет, связать его с доверием и двигаться дальше. Таким образом мы не застрянем в так называемой парламентской обструкции», – сказал Карилайд.

Привязка законопроекта к вотуму доверия правительству является парламентской процедурой, позволяющей при втором чтении не проводить отдельное голосование по каждой представленной поправке.

Ранее к законопроекту о дополнительном бюджете со стороны оппозиции было представлено около 700 поправок – из них более 600 подготовила EKRE.