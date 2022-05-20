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20 мая 2022 в 8:26 Поделиться:









Процентные ставки по жилищным кредитам упали, однако все еще значительно выше среднего по Европе

Процентная ставка по новым обеспеченным жилищным кредитам в первом квартале составила 1,93%, Фото: Liis Treimann

Усиление конкуренции на рынке жилищного кредита привело к медленному снижению банковских интрессов, однако до среднего по Европе Эстонии еще далеко, пишет Äripäev.

Процентная ставка по новым обеспеченным жилищным кредитам в первом квартале составила 1,93%, сообщил Банк Эстонии. Это на 0,17 процентных пункта ниже, чем год назад, и является самым низким уровнем за всю историю Эстонии.