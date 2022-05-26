Строительство стало дороже, но построено меньше

Михкель Нестор: рынок труда пока остается сильным

Согласно последним данным, ситуация на рынке труда остается хорошей, и поиск работы или разговоры о повышении заработной платы не должны вызывать серьезных проблем. С другой стороны, перспективы экономики туманны, и настроения могут быстро меняться, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Согласно последним данным, ситуация на рынке труда остается хорошей, и поиск работы или разговоры о повышении заработной платы не должны вызывать серьезных проблем. С другой стороны, перспективы экономики туманны, и настроения могут быстро меняться, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.