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Линда Ээнсаар

31 мая 2022 в 11:20 Поделиться:









Euribor растет. Стоит ли зафиксировать ставку по жилищному кредиту, и какие банки это предлагают?

По словам экономического эксперта Кристьяна Лепика, в длительной перспективе фиксация ставки может оказаться более затратной. Фото: Raul Mee

Многие опасаются, что рост Euribor приведет к увеличению ежемесячных платежей по жилищному кредиту. А что, если зафиксировать ставку по кредиту, чтобы избавиться от влияния «плавающего» показателя Euribor? Поможет ли это избежать лишних трат?

Экономический эксперт и инвестор Кристьян Лепик уверен, что в нынешней рыночной ситуации сделать это было бы вполне разумно.

«Банки в этом случае ведут себя по-разному. Некоторые готовы к такому, другие либо сразу отказываются вносить изменения в кредитный договор, либо делают это очень неохотно. Зависит от конкретного банка, и обобщать здесь сложно», — отметил Лепик.

В длительной перспективе фиксация ставки может оказаться более затратной

Впрочем, по словам Лепика, в длительной перспективе фиксация ставки может оказаться более затратной.

«Думаю, что если брать картину в целом за весь срок, то, конечно, нет смысла всегда сохранять процентную ставку зафиксированной, поскольку это дополнительные траты. Но именно в текущей ситуации стоит задуматься о временной фиксации ставки», — продолжил Лепик. Однако советовать, на какой именно срок, на сколько лет уместно зафиксировать ставку, сейчас сложно, признал он.

Некоторые банки предлагают выбор, какую ставку Euribor прописывать в договоре — трех-, шести- или 12-месячную. Какая из них сейчас наиболее выгодная? «Если процентные ставки начинают колебаться, то же самое происходит и с самым длинным, 12-месячным Euribor. Очевидно, выбор в его пользу сильно делу не поможет», — считает Лепик.

Кредитуйтесь так, чтобы у вас оставались деньги

В то же время Лепик убежден, что условия для покупки жилья сейчас не самые плохие. Сложнее придется тем, кто в более спокойные времена взял кредит на максимально просторную недвижимость. «Если Euribor вырастет до трех процентов, а маржа банка составляет два процента, то в итоге получается пять процентов. На практике для заемщика это может означать рост ежемесячных платежей на 50 процентов», — разъяснил Лепик. Например, если до сих пор вы каждый месяц платили по 500 евро, то с 3-процентным Euribor получится уже 750 евро.

«Конечно, зависит от того, на какой срок взят кредит, и от прочих обстоятельств, но рост в любом случае будет заметным», — пояснил Лепик. Следовательно, если брать жилищный кредит сегодня, то надо оставлять некоторую подушку безопасности в своих ежемесячных тратах, а не подсчитывать все заранее копеечка к копеечке.

Инвестор и консультант Кристи Сааре полагает, что глаза у страха могут быть слишком велики. «Многие помнят времена, когда Euribor был в районе пяти процентов. Но сейчас положение дел на рынке показывает, что он, скорее всего, не превысит отметку примерно в два процента», — полагает она.

Она также советует просто взять в руки калькулятор и посчитать, на сколько могут измениться ваши платежи по кредиту в случае того или иного роста Euribor.

В каких банках можно зафиксировать ставку по платежам?

Три крупнейших банка, предлагающих в Эстонии услугу жилищного кредита, имеют разную позицию по вопросу фиксации процентной ставки.

Например, Swedbank не предлагает такой фиксированной ставки, которая не зависела бы от показателя Euribor. Об этом говорит руководитель отдела жилищного кредитования Анне Пяргма. Стандартная базовая процентная ставка здесь — это шестимесячный Euribor.

Самый расхожий вариант среди клиентов Swedbank — это аннуитетный график (выплата равными, а не уменьшающимися частями) с фиксированным сроком погашения кредита. Но также предлагается вариант графика с четко прописанными суммами ежемесячных платежей. «В таком случае клиент точно знает размер ежемесячных платежей с момента заключения договора вплоть до его завершения. Ежемесячный возврат состоит из платежей по процентам и по основной части кредита, но суммы остаются неизменными», — прокомментировала Пяргма.

Если так, то рост Euribor будет означать, что выплачивать кредит вы будете дольше. «Если же базовая процентная ставка уменьшится, то ежемесячные платежи меньше не станут, но сократится срок погашения кредита», — пояснила представитель Swedbank.

Клиенты LHV интересуются фиксированием процентной ставки

«Тем, кто в последние месяцы выражал интерес к фиксации процентной ставки, мы такую возможность предоставляем», — заявила глава отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель.

В LHV процентная ставка по жилищному кредиту фиксируется на пять лет, а уровень, на котором она устанавливается, пересматривается каждую неделю в зависимости от колебаний Euribor и текущей денежно-кредитной политики Европейского центробанка.

«Если клиент устанавливает конкретную процентную ставку на пять лет, то она учитывает не только текущий Euribor, который по-прежнему отрицательный, но и ожидаемый уровень Euribor на протяжении всего этого периода», — обратила внимание Ватсель. Следовательно, если сегодня зафиксировать ставку на пять лет, то она будет выше текущей, поскольку участники рынка прогнозируют рост Euribor. А поскольку прогнозы постоянно меняются, то и уровень фиксированной процентной ставки, предлагаемой банками, колеблется еженедельно.

Чтобы остаться в плюсе, надо быть уверенным: Euribor сильно вырастет

«Чтобы оказаться в выигрыше от фиксации процентной ставки, заемщик должен быть уверен, что Euribor заметно вырастет», — добавила представитель LHV. По ее мнению, фиксация ставки — это как дополнительное страхование. Платишь чуть больше, зато в следующие пять лет можешь увереннее планировать расходы, не опасаясь, что рост Euribor повлечет за собой непредвиденные расходы.

Ватсель дает еще один совет: если уж вы надумали закрепить процентную ставку, то должны быть уверены, что в обозначенный период не захотите вносить изменения в кредитный договор или продавать недвижимость.

В SEB фиксированная процентная ставка также связана с Euribor

Как и в LHV, в банке SEB тоже есть возможность зафиксировать процентную ставку на срок до пяти лет, чтобы снизить риски на случай роста Euribor. Тогда ее показатель также складывается из двух составляющих: фиксированной процентной маржи банка и фиксированной базовой процентной ставки, которая рассчитывается на основе ставки, котируемой на международных финансовых рынках для кредитов в евро.

Уровень фиксированной ставки меняется день ото дня и зависит от того, на какой период она устанавливается. «Поэтому если таковое желание имеется, сперва стоит проконсультироваться у наших специалистов и узнать, на каком уровне можно закрепить процентную ставку», — отметила менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.

Фиксация процентной ставки накладывает ряд ограничений

Коплимяэ подчеркивает, что в данном случае все-таки имеются определенные ограничения. «Процентную ставку нельзя зафиксировать, если используется рассрочка платежей по кредиту. Поскольку обычно банк не может предложить конкретную процентную ставку на более долгий период. Также необходимо учитывать, что если у вас фиксированная процентная ставка, а в целом на рынке эта ставка снижается, то изменение условий договора может вам дорого обойтись. Например, если речь идет о погашении кредита раньше условленного срока или о переходе на плавающую процентную ставку», — объяснила Коплимяэ.

Она отмечает, что клиент SEB сам решает, фиксировать ли процентную ставку на некий период или обойтись без этого. И это может стать как выгодным решением, так и наоборот — зависит от ситуации на рынке.

Желающих немного

«Среди новых жилищных кредитов, выданных банком SEB, фиксированную ставку имеют около трех процентов. В конце прошлого и в начале этого года мы обратили внимание на некоторой рост интереса к фиксации процентной ставки, однако в последние месяц он снова пошел на спад», — заметила Коплимяэ.

Что касается банка LHV, то, по словам Ватсель, в последние месяцы там стали чаще интересоваться возможностью фиксации процентной ставки, но окончательное желание выражали немногие. «Зачастую люди полагают, что зафиксировать ставку можно на уровне базового показателя, а когда мы называем реальные цифры, они сразу отказываются», — резюмировала представитель LHV.