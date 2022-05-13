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    Euribor начинает расти: банки сохраняют спокойствие, однако эксперт видит проблему

    Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что с повышением ставки Euribor платежеспособность населения начнет снижаться.Фото: Raul Mee

    Основываясь на своих расчетах, банки считают, что рост Euribor не усложнит выплату платежей по жилищным кредитам. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, однако, считает, что с повышением ставки Euribor платежеспособность населения начнет снижаться, пишет Äripäev.

    «В 2006 и 2007 годах банки также смотрели на ситуацию положительно. Настроение же надо поддерживать», – пошутил Сооман, добавив, что «все понимают – беспокойство на рынке есть».
    Банки обосновывают свой оптимизм тем, что при выдаче кредита платежеспособность клиента уже рассчитывается с учетом выросшего Euribor.
    «Жилищные кредиты являются очень долгосрочным продуктом. При расчёте максимальной суммы кредита клиента мы сразу же учитываем процентную ставку в размере 6%. Это согласовано с принципами ответственного кредитования и принимает во внимание возможный рост Euribor», – пояснил руководитель отдела коммуникаций LHV Прийт Рум.
    Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане также отмечает, что банк оценивает кредитоспособность людей, уже учитывая, что процентные ставки могут значительно вырасти: «Возможные дополнительные затраты на повышение процентной ставки уже учтены. На данный момент мы видим, что клиенты очень хорошо справляются с обслуживанием кредитов, несмотря на быструю инфляцию».
    По словам Соомана, простая логика говорит о том, что когда Euribor начнет расти, платежеспособность людей снизится. «Euribor в несколько процентов уже повлияет на выплату кредитов в десятках и десятках процентов. Кроме того, дорожает и всё остальное», - отметил он, добавив, что удорожание как жизни, так и Euribor, снизит желание людей покупать недвижимость.
    В начале февраля аналитики крупнейших эстонских банков недвусмысленно заявили, что к концу года Euribor, непосредственно связанный с жилищными кредитами, станет положительным.

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