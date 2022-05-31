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    Опрошенные ДВ продавцы бензина ждут подорожания

    Новые санкции ЕС скажутся на кошельках и бензобаках.

    Только за последний месяц закупочная цена бензина выросла на 32% и каждый день ставит новые ценовые рекорды.Фото: dv.ee
    Подробные условия объявленного сегодня запрета ЕС на импорт российской нефти еще обсуждаются. Хотя поставки по морю будут полностью запрещены еще только через шесть месяцев после одобрения новых санкций, уже сейчас можно сказать, что одним из самых явных последствий для экономики ЕС будет рост цен на бензин.

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