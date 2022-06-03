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    Ратас: нужно создать новую правительственную коалицию

    По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, в Эстонии по-прежнему есть правительство, но работоспособной коалиции больше нет.Фото: Andras Kralla

    По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Эстонии требуется работоспособное правительство, и необходимо создать новую правительственную коалицию.

    «Надо делать новую коалицию. Эстония нуждается в работоспособном правительстве, это ясно», – сказал Ратас, передает rus.err.ee.
    По его словам, в Эстонии по-прежнему есть правительство, но работоспособной коалиции больше нет: «Правительство у нас есть. У нас есть министры, есть премьер-министр. Но обычной, естественной, работающей коалиции - этого нет. Если премьер-министр [Кая Каллас] уже несколько недель говорит, что эта коалиция закончилась, в последний раз в среду на инфочасе в Рийгикогу, то этой коалиции больше нет. Так что и я сегодня здесь не могу сказать, что у нас есть коалиция».
    Тем не менее, по словам Ратаса, до выражения недоверия премьер-министру дело еще не дошло, и камнем преткновения скорее является законопроект о семейных пособиях, против которого выступает Партия реформ.
    Ратас добавил, что к настоящему моменту нет и конкретных договоренностей по созданию новой коалиции: «Этой новой коалиции сегодня нет. В Рийгикогу пять партий, и я не считаю очень вероятными разговоры о внеочередных выборах».

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