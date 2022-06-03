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    Страны ЕС отказываются от поставок российской нефти морским путем

    Страны Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, который включает в себя отказ от российской нефти, поставляемой морским путем, передает Bloomberg.

    Через полгода должен вступить в силу запрет на страхование поставок российской нефти в другие страны.Фото: ALI HAIDER, EPA
    В течение ближайших шести месяцев страны ЕС перестанут закупать российскую нефть, поставляемую танкерами, информирует Bloomberg.

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