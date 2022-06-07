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    Elering приступил к строительству соединительного элемента плавучего СПГ-терминала

    По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, работы на самом крупном участке на суше пройдут в начале июля, то есть раньше, чем предполагалось.Фото: Andras Kralla

    Подготовка Elering к строительству соединения трубопровода будущего СПГ-терминала в Палдиски достигла этапа реальной строительной деятельности, основным подрядчиком является Connecto AS, передает rus.err.ee.

    «Connecto приступил к работе в Палдиски на прошлой неделе, трасса трубопровода была обозначена, и ведутся приготовления к прокладке трубопровода на суше», – сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги, добавив, что работы на самом крупном участке на суше пройдут в начале июля, то есть раньше, чем предполагалось.
    Строительство соединения, которое будет построено Elering, поделено на четыре основных этапа: от компрессорной станции берегового трубопровода до моря, от морского трубопровода до отгрузочного причала, на причале расположено газовое оборудование, а также соединительный элемент между причалом и плавучим терминалом для приема газа с корабля. И хотя работы по строительству соединения сначала начнутся на суше, не исключено, что в ближайшее время будут развернуты существенные работы и для реализации других этапов, сообщил Elering.
    Протяженность соединения от компрессорной станции до отгрузочного причала составляет примерно 1,2 километра.

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