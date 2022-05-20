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Тендер на строительство газопровода к СПГ-терминалу могут объявить уже на днях

Оператор высоковольтных сетей Elering на следующей неделе собирается объявить тендер на строительство газопровода до нового СПГ-терминала в Палдиски, сообщает ERR со ссылкой на министра экономики и коммуникаций Таави Ааса.

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас.Фото: Лийз Трейманн
Компании Alexela и Infortar уже приступили к строительству причала для плавучего терминала сжиженного природного газа в Палдиски, информирует ERR.

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