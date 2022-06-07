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    Экономист: чем беднее регион России, тем больше сообщений о погибших жителях

    Похороны сапера российской армии Данила Думенко, погибшего во время военного конфликта в Украине. Россия, г. Волжский 26 мая 2022. Фото: REUTERS PHOTOGRAPHER, Scanpix

    Подсчеты на основе данных, собранных волонтерами, показали, что на войну шли жители бедных регионов.

    Между уровнем жизни в регионах России и количеством сообщений о гибели их жителей на войне с Украиной прослеживается корреляция. «Чем богаче живут люди, тем меньше погибших на войне», – написала российский экономист, приглашенный лектор Российской экономической школы Татьяна Михайлова.
    Конечно, информация об убитых неофициальная – Россия крайне скупо выдает такую статистику. «Количество погибших неточное, эти данные собирает группа волонтеров на основе публикаций в соцсетях о похоронах», – говорит Михайлова «Деловым ведомостям». Собранные данные она сопоставила с населением в регионах и со средними доходами в них – это уже информация, опубликованная Росстатом.
    Чем больше сообщений о смертях из определенного региона, тем больше солдат, видимо, ушло на войну оттуда, поясняет Михайлова.
    На графике отмечены регионы России в соответствие с количеством сообщений о погибших на 10 000 населения и среднедушевым доходом региона.Фото: Личный блог Татьяны Михайловой
    В лидерах по сообщениях о погибших Дагестан (волонтеры нашли 167 упоминаний), Бурятия (132 человек) и Волгоградская область (108 человек). Среднедушевые доходы: 30 тыс. рублей (примерно 455 евро – здесь и далее рассчет по курсу, установленному Банком России на дату публикации) в Дагестане и по 28 тыс. рублей (425 евро) в месяц в обоих других регионах, по данным Росстата за 2021 год.

    Среднедушевой доход не равен средней зарплате. Он включает доходы от предпринимательской деятельности, собственности, банковских вкладов, а также социальные выплаты. Но и делится при этом на все население, включая детей и пенсионеров.

    Средняя зарплата по России в 2021 году была 57 тыс. рублей (865 евро), при этом среднедушевой доход - 40 тыс. рублей (600 евро).

    Впрочем, регионы России неоднородны по населению. Поэтому экономист смотрит на количество сообщений о погибших относительно 10 000 населения. В этом случае в лидерах Тыва (доход 303 евро в месяц), все та же Бурятия и Северная Осетия-Алания (390 евро в месяц).
    Самый богатый город – Москва (он приравнивается к целому региону и считается отдельно) – также понес потери, волонтеры нашли упоминания о троих убитых москвичах. Средний доход в столице – 1333 евро в месяц.
    Практически нет данных о похоронах солдат в самом богатом регионе – Чукотке, где известно лишь об одном погибшем. Средний доход на Чукотке составляет 1474 евро в месяц. Также один погибший в Ямало-ненецком автономном округе (1454 евро).
    Пока всеобщая мобилизация в России не объявлена, на войну идут те, кто служит по контракту. Также есть сообщения, что на фронт попадают призывники, хотя официальные лица в России это опровергают.
    Сообщения о зарплатах военных очень разные. В большом обзоре BBC говорилось об объявлениях о 30-50 тыс. рублей (455-760 евро) и о 210 тыс. рублей (3 180 евро) в месяц. Самому корреспонденту ВВС тогда предложили «53 доллара в сутки и двойной оклад».
    «Большинство из тех, кто воюет сейчас, уже служили по контракту до войны», – говорит Михайлова. По ее словам, в бедных регионах службу по контракту воспринимали как один из немногих способов заработать: «Тупая, неинтересная, но просто работа», – поясняет она.
    Михайлова верит, что теперь, после начала войны, даже из депрессивных регионов все меньше людей будут идти в контрактники: «Сейчас люди не будут туда стремиться. Желающих пойти рисковать жизнью и убивать других людей меньше».

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