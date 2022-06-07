Рост потребительских цен достиг в мае 20%

Наталья Вийльманн: почему рост цен на топливо подстегивает инфляцию в Эстонии больше, чем в Германии

О том, как долго еще будут расти цены, как смягчить удар инфляции и почему лучше экономить на топливе, чем на ресторанах, рассказала