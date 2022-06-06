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6 июня 2022 в 14:03 Поделиться:









Экономист: рост Euribor – это хорошая новость для экономики

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла считает, что рост Euribor - это хорошая новость для экономики. Фото: Фото предоставлено автором

Хотя приближение к нулевому значению ставки Euribor, которая на протяжении долгого времени была отрицательной, будет означать повышение стоимости жилищных кредитов для многих людей, это хорошая новость для здоровья экономики, говорит главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

Шестимесячная ставка Euribor, которая в Эстонии чаще всего ассоциируется с жилищными кредитами, сегодня достигла нулевого значения. Это означает, что для многих ежемесячный платеж по ипотечному кредиту немного увеличится. «Эмпирическое правило таково: если у человека есть кредит в размере 100 000 евро и процентная ставка повышается на один процентный пункт, то выплаты по кредиту увеличатся на 50 евро», – говорит Уускюла.

Хотя повышение процентных ставок может показаться пугающим, экономист считает, что на самом деле это хорошая новость для экономики, поскольку это также означает снижение цен.

Напомним, в мае инфляция достигла 20% в Эстонии и 8% в еврозоне: «Таким образом, центральные банки находятся на правильном пути повышения процентных ставок, потому что ситуация с низкими ставками кредитования и высокой инфляцией не может продолжаться долго. Если инфляция вырастет слишком высоко, повышение кредитных ставок сделает деньги более дорогими и успокоит потребление, что также замедлит рост цен».

В ситуации стремительного роста цен экономист Luminor рекомендует людям быть более осведомленными потребителями, а также пересмотреть свои потребительские привычки: «Не соглашайтесь на каждое повышение цен и, если возможно, смените продавца или замените товар, которым вы пользовались, на более дешевый. Иногда возможность повысить цены используется только потому, что все повышают цены. Подумайте, что вам нужно, а что не нужно, и экономьте там, где это возможно». Например, нет смысла отапливать пустую комнату».

Рост цен на энергоносители является значительной частью общего роста цен, но Уускюла отмечает, что экономическая логика в данный момент играет здесь незначительную роль. «Движение цен на энергоносители в настоящее время является результатом геополитической ситуации, а также решений и нерешительности правительств. В настоящее время существует большая неопределенность», – подчеркивает экономист.