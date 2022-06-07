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Skeleton заключил контракт на 11 млн евро с канадской компанией

По словам коммерческого директора Skeleton Technologies Антса Вилла, компания ищет возможности выхода на североамериканский рынок тяжелого оборудования.Фото: Andras Kralla

Эстонский производитель суперконденсаторов Skeleton Technologies подписал контракт на сумму 11,6 млн евро с канадской компанией Class8 Energy. В соответствии с соглашением Class8 Energy будет поставлять суперконденсаторы Skeleton на рынок тяжелого оборудования Северной Америки, пишет Äripäev.

Class8 Energy уже сообщила о договоренности поставлять суперконденсаторы подразделению UAP Heavy Vehicles Parts Division, крупнейшему канадскому поставщику запчастей для тяжелой техники.
По словам коммерческого директора Skeleton Technologies Антса Вилла, компания ищет возможности выхода на североамериканский рынок тяжелого оборудования. Поставка продукции UAP станет важным шагом в этом направлении. Вилл отмечает, что продукция Skeleton поможет североамериканскому рынку грузоперевозок и тяжелого оборудования справиться с такими проблемами, как рост цен на энергию и топливо и ужесточение экологических требований.
Суперконденсаторы использовались в транспортном секторе в течение многих лет, однако теперь их популярность растет из-за более строгих экологических требований.

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